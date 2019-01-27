Фигуристка Александра Трусова с семьей была в списке пассажиров гуманитарного рейса из Египта 27 марта

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров вместе с семьей обратилась в посольство России в Египте, чтобы вернуться гуманитарным рейсом домой.

В связи с пандемией коронавируса Россия закрыла регулярное авиасообщение с другими странами. Для российских граждан организованы гуманитарные рейсы.

Трусова с родителями и двумя младшими братьями отдыхала в Египте. Семья фигуристки обратилась в посольство, Трусовых внесли в список пассажиров рейса Шарм-эш-Шейх – Москва, перелет был совершен 27 марта.

После возвращения в Москву все пассажиры обязаны пройти двухнедельный карантин.

К 29 марта в мире зафиксированы 665 164 случая заражения коронавирусом, погибли 30 852 человека. В Египте диагноз поставили 576 больным, в России – 1264.

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