Генменеджер «Ак Барса»: «Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера клуба.

– Остается ли Квартальнов на своем посту в следующем сезоне?

– Да, да. Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается. Просто нужна нам неделя-две еще, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно, – сказал Якубов.

54-летний специалист возглавил клуб в мае 2019 года, контракт был подписан по схеме «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на один.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции . В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла «Нефтехимик» (4-0 в серии).