Генменеджер «Ак Барса»: «Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны»

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Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера клуба.

 – Остается ли Квартальнов на своем посту в следующем сезоне?

 – Да, да. Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается. Просто нужна нам неделя-две еще, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно, – сказал Якубов.

54-летний специалист возглавил клуб в мае 2019 года, контракт был подписан по схеме «1+1» – на один сезон с возможностью продления еще на один. 

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла «Нефтехимик» (4-0 в серии).

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