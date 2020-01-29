«Барса» снизит бонусы и премиальные игрокам, если они не пойдут на сокращение зарплаты. Это коснется всех сотрудников клуба

«Барселона» приняла решение относительно временного понижения заработной платы футболистов в связи с приостановкой сезона Ла Лиги из-за пандемии коронавируса.

На этой неделе клуб объявил о планах сократить зарплаты во всех спортивных отделах. Капитаны всех команд, кроме футбольной, достигли соглашения с руководством, подтвердив это в своих социальных сетях, однако переговоры с футболистами пока не привели к договоренности.

«Барса» рассчитывает уменьшить зарплату игроков приблизительно на 70% до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не перестанет быть критической. Если соглашение не будет достигнуто, клуб будет действовать в одностороннем порядке, что повлияет на бонусы и премиальные игроков, а также всего клубного персонала.

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