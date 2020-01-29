Бензема о сравнении с Жиру: «Давайте не путать «Формулу-1» с картингом. «Формула-1» – это я»

Форвард «Реала» Карим Бензема ответил на вопрос, сильнее ли он как футболист нападающего Оливье Жиру.

«Отвечу раз и навсегда. Буду краток: давайте не путать «Формулу-1» с картингом.

Это я еще мягко выражаюсь. Давай следующий вопрос.

Не хочу больше о нем говорить. Знаю, что «Формула-1» – это я», – сказал Бензема, общаясь с другом в инстаграме.

«Не хочу о нем говорить. Пусть забивает такие голы, какие хочет, выигрывает то, что хочет, – он в своем углу, я в своем», – добавил форвард.

Бензема забил 27 голов в 81 игре за сборную Франции. Он не вызывается в национальную команду с августа 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

Таким образом, 32-летний нападающий пропустил и Евро-2016, на котором французы заняли второе место, и победный ЧМ-2018. Жиру принял участие в обоих турнирах.