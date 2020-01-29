Доменико Тедеско: «Могу есть борщ каждый день. Российское пиво никогда не пробовал»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о предпочтениях в еде и своих хобби.

«Российское пиво никогда не пробовал. Еду – да. Могу каждый день есть борщ. Мне он очень нравится. И еще пирожки.

Музыку слушаю разную: английскую, немецкую, итальянскую, быструю, медленную – все возможное.

Три раза ездил в метро в Москве. Станции похожи на музеи. Просто невероятно. Возможно, буду больше пользоваться метро, когда появится такая возможность.

Читать очень люблю. Любимый автор – Герман Гессе. Думаю, он хорошо известен и в России», – сказал Тедеско, отвечая на вопросы болельщиков во «ВКонтакте».

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