Фердинанд об АПЛ: «Сезон надо отменить и переиграть. Никто не может выиграть чемпионат в такой ситуации»

Бывший защитник Рио Фердинанд заявил, что результаты сезона в АПЛ должны быть аннулированы в условиях пандемии коронавируса.

«Времена, подобные нынешним, заставляют подумать о том, как важны спорт, контакты и общение, когда ты изолирован и находишься вместе со своей семьей. Но мы должны принять во внимание, что футбол – это лишь игра. Как бы серьезно мы бы к ней ни относились, важнее то, что происходит в обществе.

Я уверен, что, если в ближайшие несколько недель не последует немедленного решения, сезон должен быть отменен и переигран.

Многие люди, например, фанаты , всегда будут говорить: «О, это просто потому, что ты не хочешь победы «Ливерпуля» в чемпионате». Послушайте, если бы моя команда была в такой ситуации, то я бы думал о здоровье людей и об обществе, а не о собственной выгоде.

В этой ситуации я рассуждаю точно так же. Вне зависимости от того, кто поднимется в АПЛ, вне зависимости от того, кто вылетит, кто мог бы выиграть и кто мог бы финишировать в топ-4.

Я думаю, что это очень понятно, как белое и черное, что сезон должен быть просто отменен и заново начат. После того будут и те, кто расстроится, будут и те, кого это удовлетворит.

Какое решение бы вы ни приняли, всегда будут те, кого оно разочарует, как и те, кто порадуется такому исходу. Никто не может выиграть чемпионат в такой ситуации. Это факт», – сказал Фердинанд в эфире BT Sport.

Ранее сообщалось, что ряд клубов АПЛ выступает за немедленную остановку сезона и полную переигровку после пандемии.

Фердинанд об АПЛ и титуле «Ливерпуля»: «Этот сезон нужно аннулировать. Речь о жизни и смерти людей»