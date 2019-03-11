Анфиса Резцова: «Не соблюдаю карантин, езжу по гостям. Что нам будет? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг»

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что не соблюдает карантин.

«Карантин? Я его не соблюдаю, езжу по гостям, что нам будет? Ходим по лесу с родными, навестила брата под Владимиром, там чистая природа.

Внуку год, его в четырех стенах держать неправильно. Давайте честно – никто не знает даже, помогает или нет маска. Как его соблюдать-то? Лучше жить как жилось, не забивая себе мозг.

И потом - сейчас так активно озвучивают, что будет наказание за нарушение. Я все понимаю, безопасность, но где конкретный закон?

Вчера начали активно критиковать людей, поехавших на шашлыки. Сидят люди семьями, никому не мешают. Какие они разносчики вируса? Скоро нам запретят дышать, что ли? Такое ощущение, что кому-то хочется побольше запретить», – сказала Резцова.

В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса. Жителям рекомендовано не выходить на улицу без необходимости.

В мире подтверждено 681 706 случаев заражения, погибли 31 882 человека. В России у 1 534 людей обнаружен вирус, 8 человек ушли из жизни.