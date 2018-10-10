Боец ММА Харитонов о коронавирусе: «Хожу, гуляю, не парюсь»

Тяжеловес ММА Сергей Харитонов сообщил, что не соблюдает карантин во время пандемии коронавируса.

«Я отлично себя чувствую. Да какие домашние условия? Хожу, гуляю, не парюсь. Мне не страшно, ведь это опасно для стариков, а нам, молодым коням вороным, не страшно.

Форму поддерживаю в специально отведенных местах – в парках, на улицах есть перекладины, брусья. Я не нарушитель закона, спокойно пробежал, позанимался», – заявил Харитонов.

В России неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса.

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