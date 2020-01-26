Тина Канделаки: «Коллеги злорадствуют, что «Матч ТВ» плохо без спорта. Своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова»

Генеральный продюсер Тина Канделаки раскритиковала коллег, злорадствующих из-за проблем канала в условиях пандемии коронавируса.

«Последние несколько дней, конечно, расставили многих людей по своим местам. Мои коллеги по профессии, в том числе те, кто зарабатывает на спорте, начали вдруг злорадствовать, что федеральному спортивному каналу плохо без спорта. Ну да, своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова.

В этом пролетарском раже, когда ненависть лично ко мне застилает вам глаза, вы забываете о том, что ваш мир точно так же не будет прежним.

Люди не смогут косяками ходить в паб, чтобы слушать ваше искрометное комментирование. Иностранный контент подорожает на треть, и даже десятую долю рейтинга вам будет сделать очень тяжело и дорого. Я уже молчу о рекламных доходах и о работе тамадой на чужих капустниках.

Я не настолько наивна, чтобы ждать цеховой солидарности, но человеческая низость еще способна меня удивлять. Не останавливайтесь, будьте отчаянно серьезными, продолжайте считать, что мир вертится вокруг вашего апломба.

Продавайте свой контент, основанный на лицемерии и ханжестве. Если, конечно, после кризиса его кто-нибудь в принципе купит», – написала Канделаки.

Ранее стало известно, что рейтинги «Матч ТВ» упали вдвое из-за коронавируса. Затем сообщалось, что самой рейтинговой спортивной программой прошлой недели стала «Чик-зарядка» на канале «Карусель».

У «Матч ТВ» скоро будет новый босс. Он работал в журнале «Семейный доктор», блокировал телеграм и отрицал цензуру