ЦСКА может купить Шакири у «Ливерпуля». Им интересуются «Севилья» и «Рома» (Football Insider)

Полузащитник Джердан Шакири, скорее всего, покинет «Ливерпуль».

Как сообщает Football Insider, игроком интересуется ряд европейских клубов. Шакири могут приобрести , «Севилья» и «Рома».

Испанский клуб готов сделать конкретное предложение о трансфере, но подождет до того момента, когда пройдет кризис, связанный с коронавирусом.

В январе «Ливерпуль» отклонил ряд предложений об аренде 28-летнего швейцарца. Однако клуб дал понять, что отпустит Шакири летом, если за него заплатят требуемые 28 млн фунтов.

Сам Шакири не настаивал на переходе в другой клуб зимой, потому что хотел стать частью исторического сезона «Ливерпуля».

Срок действующего соглашения между Шакири и истекает в 2023 году.

В этом сезоне Шакири провел за «Ливерпуль» 6 матчей в АПЛ и забил один гол. Его полная статистика – здесь.