Фигуристка Александра Трусова села на карантин после эвакуации из Египта

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Российская фигуристка Александра Трусова проходит карантин после возвращения из Египта, сообщает «Р-Спорт».

Трусова вместе с родителями и братьями отдыхала в Египте. Из-за пандемии коронавируса Россия приостановила регулярное авиасообщение с другими странами. Для российских граждан были организованы гуманитарные рейсы.

27 марта семья Трусовых вместе с другими  пассажирами была эвакуирована из Шарм-эш-Шейха.

Сообщается, что бронзовый призер чемпионата Европы проведет две недели на карантине, как и все россияне, возвращающиеся из других стран.

К 29 марта в мире зафиксированы 665 164 случая заражения коронавирусом, погибли 30 852 человека. В Египте диагноз поставили 576 больным, в России – 1264.

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