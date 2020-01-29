Уткин – Канделаки: «Ты спекулировала масками вместо прямой работы. Где ты, там унитазно бездонный провал»

Журналист и блогер ответил генеральному продюсеру Тине Канделаки.

Канделаки сегодня раскритиковала коллег, злорадствующих из-за проблем канала в условиях пандемии коронавируса.

«Без спорта, бездарная женщина, плохо не федеральному каналу, а нам. Всем нам.

А ты, бездарная женщина, не можешь показать за неделю ничего более привлекающего внимание публики, чем спортивная программа канала «Карусель» – а именно утренняя зарядка. Вот о чем идет речь.

Лично к тебе, бездарная жадная женщина, люди, живущие своим трудом в профессии, испытывают только презрение. Потому что именно такие показатели называются «ниже плинтуса».

А вместо своей прямой работы ты спекулировала масками. По тысяче рублей за пять штук, я никогда не устану вспоминать. И сейчас есть только один способ сделать так, чтобы «Матч» наконец-то уделал «Карусель».

Это назначить Канделаки главной по «Карусели». Ведь зарядки твой хлеб, именно зарядку ты проводила в месте концентрации всяческого начальства, когда поздравила с победой игрока сборной России Сердара Азмуна…

Мир изменится, но останется одно: где , там унитазно бездонный провал.

Жалкая, которую не жалко», – написал Уткин.

Ранее стало известно, что рейтинги «Матч ТВ» упали вдвое из-за коронавируса. Затем сообщалось, что самой рейтинговой спортивной программой прошлой недели стала «Чик-зарядка» на канале «Карусель».

У «Матч ТВ» скоро будет новый босс. Он работал в журнале «Семейный доктор», блокировал телеграм и отрицал цензуру

Тина Канделаки: «Коллеги злорадствуют, что «Матч ТВ» плохо без спорта. Своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова»