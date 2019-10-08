Канделаки – Уткину: «Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Цветы и вино все равно вас ждут»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на высказывание журналиста Василия Уткина, который ассоциировал ее с провалом.

«Вчера «глисты», сегодня «унитаз»,

развлекает нас.

Не буду предлагать вам организовать производство, Василий, чтобы сравнить потом цены. Как, впрочем, бессмысленно мне говорить вам о том, сколько масок было роздано совершенно бесплатно. Ваш удел все-таки жечь глаголом у барной стойки и звонить в большие кабинеты с кляузами, вызывая чувство жгучего стыда даже у тех, кому вы когда-то дали путевку в профессию.

Вы не единожды променяли усилия большой команды на собственные амбиции. И постоянно выставляете своих бывших коллег и учеников бездарностями, которые тем не менее с удовольствием продолжают работать на канале. Ну да, вы же не знаете, что наш канал — это коллективный труд сотен людей. Вам удобнее делать вид, что «Матч ТВ» это я — Фрекен Бок, отобравшая банку варенья у великовозрастного Малыша.

Не сбавляйте оборотов с оскорблениями. Берегите себя, зеница Öкко. Цветы и вино все равно вас ждут. А я, пожалуй, продолжу мерещиться вам за каждым углом», — написала Канделаки.

Тина Канделаки: «Коллеги злорадствуют, что «Матч ТВ» плохо без спорта. Своя хата горит, а вы все ждете, когда сдохнет соседская корова»