Абдулманап Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: «Хабиб в Дагестане. Ждем всех в России»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе , сообщил, что его сын не покинул территорию России и продолжает подготовку к бою против в Дагестане.

«Честно не могу сказать, ничего определенного нет. Хабиб готовится в Дагестане, от нас ничего не зависит. Сказали, что боя в Америке не будет.

Ждем всех в России, хотелось бы провести бой здесь. Хабиб сейчас в отличной форме, в лучшей форме за свою карьеру», – заявил Нурмагомедов.

В полночь 30 марта в России будет временно закрыто движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска из-за пандемии коронавируса.

Бой Хабиб – Фергюсон анонсирован на 18 апреля. Если Нурмагомедов не покинет страну до полуночи, организовать этот бой возможно будет только на территории РФ.

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