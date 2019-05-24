Рамос о голе «Атлетико» в финале ЛЧ: «После него я сказал: «Теперь могу спокойно умирать». Он изменил историю «Реала»

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Защитник «Реала» Серхио Рамос вспомнил финал Лиги чемпионов против «Атлетико» (4:1).

«После мяча, который принес нам десиму, я сказал: «Теперь я могу спокойно умирать».

Это гол всей моей жизни. Этот мяч изменил историю нашего клуба», – сказал Рамос. 

Напомним, Рамос сравнял счет в компенсированное время в матче против «Атлетико», когда на табло было 92:48. В итоге «Реал» одержал волевую победу со счетом 4:1 в дополнительное время и первым в истории выиграл 10-й Кубок чемпионов.

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