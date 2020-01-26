Широков о том, что «Зенит» купил игру с «Баварией» в Кубке УЕФА: «Бред сумасшедшего!»

Экс-игрок Роман Широков в беседе с экспертом «Матч ТВ» Андреем Аршавиным, также игравшим за команду, вспомнил победу над «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА и прокомментировали слухи о том, что она была купленной.

– Честно, сыграли тогда просто здорово. Ты мне скажи, как ты относишься к разговорам о том, что «Зенит» купил ту игру. Как думаешь, сколько Оливеру Кану дали за то, чтобы он последнюю игру в еврокубках проиграл?

– До Оливера Кана еще дойти надо было. Сколько же тогда остальным надо было дать?

– Швайнштайгеру, чтобы он Сашку Горшкова не обыгрывал.

– На самом деле, это бред сумасшедшего!

– Мне тоже это смешно.

– Просто интересно, как бы они к ним пришли и сказали. И сколько для этого нужно было бы, – сказал Широков в эфире «Матч ТВ».