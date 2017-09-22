«Уимблдон» отменят на следующей неделе (Daily Mail)

В ближайшие дни будет принято решение об отмене «Уимблдона»-2020 (29 июня – 12 июля) из-за пандемии коронавируса, сообщает Daily Mail.

Экстренное заседание Совета директоров Всеанглийского лаун-теннисного клуба, анонсированное ранее на этой неделе, будет состоять из нескольких телеконференций и «практически наверняка» завершится отменой турнира – первой с 1945 года.

Также сообщается, что «Уимблдон» застрахован от последствий коронавируса лучше большинства спортивных событий мира, поскольку несколько лет назад специально согласовал условия страховых выплат на случай пандемии.

На «Уимблдоне» чемпионке вручают блюдо, а чемпиону – кубок с 🍍. Это память об аристократическом прошлом