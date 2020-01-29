Газзаев про обнуление сроков Путина: «Депутаты озвучили желание большей части общества и граждан РФ»

Экс-тренер ЦСКА и сборной России, а ныне депутат Госдумы дал комментарий относительно поправок в Конституцию РФ.

«Первое. Одна из важнейших поправок – к статье 168, которая касается государственного русского языка и языков народов России.

Никто, думаю, не станет отрицать, что лучше любых скреп нашу страну объединяет именно русский язык как язык межнационального общения.

Второе. Что касается института семьи и брака. В поправках прописано – «союз женщины и мужчины». Для меня как для человека, который родился и воспитан на Кавказе, традиционные семейные ценности являются основополагающими.

Мы должны передать нашим детям, внукам и правнукам традиционные для нашей страны ценности и представления о семье. А всему остальному моральному и духовному разложению мы должны жестко противостоять.

Важно, что приоритетом государства остаются традиционные семейные ценности, которые записаны в Конституции Российской Федерации.

И третье. Самый обсуждаемый вопрос – обнуление президентского срока. Депутаты поддержали своих избирателей и озвучили желание большей части общества и граждан Российской Федерации.

Все мы хорошо помним, в какой стране жили 20 лет назад. Российское государство находилось на грани развала исчезновения. А на Западе над нами посмеивались, подшучивали и жалели... И никто даже не думал вводить какие-либо санкции.

А что мы видим сегодня? Прошло всего лишь 20 лет – это практически ничто в историческом измерении. Тем не менее за такой на самом деле короткий срок в России произошли огромные изменения.

Теперь мы живем в стране, которую уважают и побаиваются, которую возглавляет один из самых сильных и авторитетных политиков в мире [Владимир Путин]. Неудивительно, что наши политические оппоненты стали регулярно вводить различного рода санкции.

Именно в такой стране жить стало значительно лучше, чем в той, что была 20 лет назад», – сказал Газзаев.

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