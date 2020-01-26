Самая быстрая лига Sports.ru. «Зенит» принимает «Крылья», ЦСКА в гостях у «Динамо», «Ахмат» – «Сочи»

Sports.ru возвращает российский футбол в турнире «Самая быстрая лига» при поддержке МегаФона.
Реальные футболисты клубов РПЛ взяли в руки джойстики и доиграют сезон в PES там, где он прервался – с 23-го тура.
Сегодня «Зенит» (Артем Дзюба) принимает «Крылья Советов» (Дмитрий Молчанов). ЦСКА (Яка Бийол) в гостях сыграет с «Динамо» (Дмитрий Скопинцев), а затем московский клуб на выезде встретится с «Краснодаром» (Александр Агеев).
На Sports.ru можно было посмотреть трансляции всех матчей в прямом эфире. 👇 Также можно подписаться на группу Sports.ru в социальной сети «ВКонтакте» – тогда вам придет уведомление.
Самая быстрая лига
23-й тур
- Дата проведения
- 29 марта, 21.30, «PES 2020»
24-й тур
- Дата проведения
- 29 марта, 13.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 29 марта, 18.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 29 марта, 21.00, «PES 2020»
- Дата проведения
- 29 марта, 14.30, «PES 2020»
25-й тур
- Дата проведения
- 29 марта, 15.00, «PES 2020»
«Ахмат» представляет блогер Sports.ru и главный амбассадор чеченского футбола Хасбулат Махаев.