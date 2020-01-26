Виртуальный Азмун сделал хет-трик под управлением Дзюбы в Самой быстрой лиге Sports.ru

Нападающий Артем Дзюба обыграл форварда «Крыльев Советов» Дмитрия Молчанова (3:2) в рамках «Самой быстрой лиги» Sports.ru при поддержке МегаФона по PES 2020.

Виртуальный Сердар Азмун оформил хет-трик в этом матче, забив на 16-й, 20-й и 82-й минутах.

Напомним, что во вчерашней игре против хавбека ЦСКА Яки Бийола (5:3) виртуальный Дзюба оформил хет-трик. Форвард «Зенита» стал первым игроком турнира, которому удалось забить самим собой.

На Sports.ru можно было посмотреть трансляцию матча в прямом эфире.

«Видел комментарии, что играл не я, а какой-то киберспортсмен. Я готов дальше играть с видео». Эмоции Дзюбы после матча с Бийолом

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона