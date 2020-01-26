Сетьен останется тренером «Барсы» и в следующем сезоне. Клуб отказался от кандидатур Хави и Кумана (As)

Главный тренер «Барселоны» продолжит свою работу на этом посту.

Как сообщает As, Сетьен будет тренировать «Барселону» и в этом сезоне, и в следующем.

По информации источника, клуб отказался от вариантов с приглашением экс-капитана «Барсы» Хави, возглавляющего катарский «Аль-Садд», и главного тренера сборной Нидерландов Роналда Кумана. Отказ от варианта с 57-летним специалистом связан с переносом чемпионата Европы на 2021 год.

Срок действующего соглашения между Сетьеном и «Барселоной» истекает в 2022 году, однако, по условиям контракта, оно может быть расторгнуто решением нового президента «Барсы», выборы которого пройдут в июне 2021-го.

В нынешней ситуации Сетьен останется тренером «Барсы», даже если команда не выиграет ни одного трофея в этом сезоне. Конечно, руководство «Барсы» ожидает, что под руководством Сетьена игра команды будет улучшаться.

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