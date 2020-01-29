Дзюба о матче в PES с камерой: «Если бы сегодня проиграл, в комментариях было бы: «Мы же говорили, что против Бийола играл не Дзюба»

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Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча «Самой быстрой лиги» Sports.ru при поддержке МегаФона по PES 2020, в котором он обыграл «Крылья Советов» под управлением форварда Дмитрия Молчанова (3:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Было посложнее, чем против Бийола, у меня не получалась игра. Может, выбили проблемы с сетью, стал раздражаться.

Молчанов хорошо контролировал меня, было тяжело выходить из обороны. Но каждый раз, когда выходил, создавал опасность.

Сегодня в старте выпустили Смольникова, а не Караваева, потому что у него лучше показатели в игре, плюс Караваев в игре с ЦСКА получил желтую.

Равная игра, хорошая. И вчера был упорный матч. Так как мы редко играем в PES, получаются равные матчи.

У нас командный вид спорта, поэтому рад, что сегодня хет-трик сделал Азмун, а не Дзюба.

Сегодня играл с камерой, но не думаю, что она повлияла на мою игру. Конечно, если бы сегодня проиграл, в комментариях было бы: «Ну, мы же говорили, что против Бийола играл не Дзюба». Но я выиграл – все круто.

6 очков в двух матчах, идем дальше», – сказал Дзюба.

«Видел комментарии, что играл не я, а какой-то киберспортсмен. Я готов дальше играть с видео». Эмоции Дзюбы после матча с Бийолом

Самая быстрая лига Sports.ru при поддержке МегаФона 

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