Кокорин близок к переходу в «Локомотив», «Барселона» срезает зарплаты, виртуальный плей-офф Кубка Гагарина и другие новости утра

1. Есть версия, что Кокорин договорился с «Локомотивом» о контракте и заработает не менее 9 млн евро за 3 года. Александр также интересен «Лацио», «Вальядолиду», «Фортуне» и «Динамо».

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2. «Барселона» предложила игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%, футболисты отказались, но клуб все равно объявил о сокращении рабочего дня и зарплат. Кажется, в «Барселоне» новый раскол (на три лагеря).

3. КХЛ запустила виртуальный плей-офф Кубка Гагарина. Победителя определят болельщики.

4. Трансферы. «Реал» может купить Погба за 100 млн евро летом. «Барса» готова включить Гризманна в сделку по Неймару из-за проблем с деньгами и заглядывается на Ндомбеле. «МЮ» лидирует в борьбе за Санчо (придется заплатить около 100 млн фунтов). «Челси» может подписать Нойера, если продаст Кепу. Моуринью нужен Забитцер в «Тоттенхэме», цена вопроса – 50 млн евро.

5. Новости эпохи карантина: Азар постригся налысо; «Зенит» запустил кулинарное шоу (первое блюдо – бефстроганов с пюре и битыми огурцами); «Рубин» и СБР изменили логотипы; Евсеев открывает для себя Булгакова; Гильерме выбирает между Тимати и L’One; рейтинги «Матч ТВ» падают.

6. Умарк перейдет в «Серветт» и будет получать в 3 раза меньше, чем в КХЛ. Гатиятулин может вернуться в «Трактор». Овечкин хотел бы возобновить сезон НХЛ после паузы сразу с плей-офф. Хоккеист «Колорадо» переболел коронавирусом.

7. Прокуратура Брешии закрыла дело Балотелли. Марио не насиловал несовершеннолетнюю, она его оболгала и шантажировала.

8. Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса. Только чемпионат Беларуси по футболу еще проводят.

9. Цифры дня. «Шанхай Шеньхуа» предложил Игало зарплату 400+ тысяч фунтов в неделю, а «МЮ» хочет выкупить форварда. ФИФА попросит футболистов временно снизить зарплаты на 50% из-за кризиса. Гинер купил долю в женском ЦСКА – 25%.

10. Принято решение завершить сезон Единой лиги ВТБ (но это не точно). «Химки» должны попасть в Евролигу-2020/21 при любых итогах.

11. Верховный суд Онтарио отклонил иск российских велогонщиков против WADA и Макларена. Дмитрия Страхова, Кирилла Свешникова и Дмитрия Соколова отстранили от Олимпиады-2016.

12. Чемпион UFC Джон Джонс арестован за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия. Третий бой Фьюри – Уайлдер перенесен из-за коронавируса. «РЕН ТВ» предложил Шлеменко около 100 тысяч долларов за бой с Александром Емельяненко.

Цитаты дня:

Французская фигуристка Галявиева: «Удивляют показатели России по коронавирусу. Тысячи людей были в Европе, и в стране порядка 600 больных»

Гильерме о криках «обезьяна»: «Бывает, что люди не расисты. Это как «судья – пидорас» – эмоции, провокация»

Бучневич о досмотре в аэропорту России: «Было два человека в масках. Один спал, другой в телефон играл»

Черчесов о том, что Дзюбе будет почти 33 года во время Евро: «Возраст Христа – то, что надо!»

Андрей Тихонов: «Зенит» – команда номер один в РПЛ, они к чемпионству готовы»

Георгий Черданцев: «Соцсети и YouTube гораздо страшнее коронавируса»

Пеле: «Есть только один король. Мои родители закрыли производство»