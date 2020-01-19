Перенос финалов ЛЧ и ЛЕ, Семак хочет контракт на 2 года, коллаж Дзюбы с обезьянами, Месси – лидер по доходам, «Сочи» надеется сохранить Кокорина и другие новости утра

1. УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса. Игры должны были пройти в конце мая.

Между прочим, в Италии считают, что матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Валенсия» стал главным источником распространения коронавируса в Ломбардии.

Кроме того, в Испании бессрочно приостановили весь профессиональный футбол.

2. Сергей Семак запросил у «Зенита» контракт на 2 года с зарплатой 2,5-3 млн евро в год.

3. Азмун, Кокорин, Крыховяк – претенденты на звание игрока марта в РПЛ. Семин, Тедеско и Федотов, а также Матвеев и Новиков поборются за звание тренера месяца.

Дриусси, Фернандес, Ларссон и Еременко – среди претендентов на звание автора лучшего гола марта.

4. Лео Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира с доходом 131 млн евро в рейтинге France Football, Роналду – 2-й, Неймар – 3-й.

5. Артем Дзюба выложил коллаж с темнокожими игроками «Зенита» и обезьянами из советского мультфильма. FARE порекомендовала ему быть осторожнее.

6. Сборная Канады снялась с Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса. Член МОК Ричард Паунд сообщил, что Олимпиада точно не начнется 24 июля. Игры, вероятно, будут перенесены.

7. «Сочи» хочет предложить Александру Кокорину полноценный контракт. Летом он станет свободным агентом.

8. Пишут, что главный кандидат на пост Семина в «Локомотиве» – португальский тренер «Олимпиакоса» Мартинш. Его контракт с греками кончится летом.

9. 66-летний тренер «Галатасарая» Фатих Терим заразился коронавирусом.

10. Трансферы. «Интер» не продал Лаутаро «Барселоне» за 70 млн евро плюс Видаль и Семеду. Вернер может остаться в «Лейпциге» из-за коронавируса, он интересен «Ливерпулю», «МЮ», «Барсе» и «Юве».

Кстати, Marca составила рейтинги худших трансферов в XXI веке. В «Реале» среди самых неудачных сделок – переходы Кассано, Савиолы и Дренте, в «Барселоне» – трансферы Ибрагимовича, Коутиньо, Вермалена и Чигринского.

11. Гран-при Азербайджана отложен из-за коронавируса. Сезон «Формулы-1» начнется не раньше середины июня.

12. В 6-м туре шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге россиянин Ян Непомнящий обыграл Дина Лижэня, Кирилл Алексеенко проиграл Анишу Гири, Александр Грищук сыграл вничью с Фабиано Каруаной.

13. Команда Хабиба вернулась в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом.

14. Глава Роскомнадзора Александр Жаров ушел со своего поста. Писали, что он должен возглавить «Газпром-Медиа».

15. Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью работал волонтером в лондонском боро Энфилд, доставляя товары первой необходимости пожилым людям.

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