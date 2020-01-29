«Барселона» объявила о сокращении рабочего дня и зарплат. Игроки были против

«Барселона» объявила о принятии ряда решений в связи с кризисной ситуацией, обусловленной пандемией коронавируса.
В четверг члены совета директоров клуба провели заседание по видеосвязи и решились на несколько шагов, чтобы смягчить экономические последствия кризиса. Меры касаются как спортивного, так и неспортивного персонала клуба.
Речь идет о сокращении рабочего дня сотрудников и, как следствие, о пропорциональном сокращении зарплат, предусмотренных контрактами.
«Меры, которые клуб хочет осуществить, опираются на трудовое законодательство в соответствии с критериями соразмерности и, прежде всего, справедливости.
Цель – возобновить деятельность клуба как можно скорее», – говорится в заявлении «Барселоны».
Ранее стало известно, что каталонцы предложили игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%, но футболисты отказались.
Кроме того, «Барселона» предоставила спортивные объекты клуба в распоряжение департамента здравоохранения Женералитета Каталонии (высший орган самоуправления автономного сообщества – прим. Sports.ru) для борьбы с коронавирусом.
«Барса» также запустила программу, в рамках которой будет информировать и опекать всех членов клуба старше 80 лет.
Кажется, в «Барселоне» новый раскол (на три лагеря!) Не все согласны на 70-процентное понижение зарплаты