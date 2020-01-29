«Челси» может купить Нойера, если продаст Кепу

Голкипер Мануэль Нойер может покинуть «Баварию» летом.

34-летний вратарь и немецкий клуб не могут договориться об условиях нового контракта.

Нойер настаивает на длительном соглашении, а мюнхенцы полагают, что в таком случае итоговые затраты будут слишком велики. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2021 года.

По информации Bild, в услугах Нойера заинтересован «Челси». Лондонцы могут подписать чемпиона мира, если продадут Кепу Аррисабалагу.

Игрой Кепы, купленного в 2018 году у «Атлетика» за рекордные для голкиперов 80 миллионов евро, недоволен тренер «синих» .

Большинство топ-клубов Европы в данный момент не заняты поисками основного вратаря, поэтому наиболее вероятным вариантом для Нойера пока видится именно . Однако если Нойер будет доступен на трансферном рынке, несколько клубов могут задуматься о его подписании.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет купить Марка-Андре тер Стегена у «Барселоны» на замену Нойеру.

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