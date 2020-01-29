🤑Кокорин договорился с «Локомотивом». Он получит 9 млн евро за 3 года (Иван Карпов)

Нападающий Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», продолжит карьеру в , утверждает журналист Иван Карпов.

«Кокорин договорился с московским «Локомотивом» о переходе. Форвард пополнит команду Семина после окончания сезона, когда станет свободным агентом.

По условиям контракта, Кокорин будет зарабатывать в районе 3 млн евро за сезон. Предполагается трехлетнее соглашение.

При этом ежегодная зарплата игрока может быть и меньше – к примеру, 1,5 млн евро. Тогда оставшиеся до 9 млн евро разницы Александр получит в виде подъемных или иным образом.

Главное: сумма контракта – не менее 9 млн евро за 3 года. С учетом бонусов за игру в Лиге чемпионов (на 90% чемпионат будет завершен по состоянию на 22-й тур, а «Локомотив» со второго места напрямую попадет в группу) и премиальных за решение задач в России, эта цифра может возрасти до 10 млн евро», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

28-летний Кокорин в 4 матчах РПЛ за «Сочи» забил 3 гола и отдал 1 пас.

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