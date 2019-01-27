Французская фигуристка Галявиева: «Удивляют показатели России по коронавирусу. Тысячи людей были в Европе, и в стране порядка 600 больных»

Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в танцах на льду, поделилась мнением о ситуации с коронавирусом в России.

«Глядя на данные по Европе, меня, конечно, немного удивляют показатели России. Страна граничит с Китаем, через Москву и Санкт-Петербург проходит огромное количество туристов. Тысячи людей во время вспышки эпидемии были в Европе, в том числе на севере Италии.

При этом по всей стране порядка 600 больных (к 26 марта число случаев заражения выросло до 840 – прим. Sports.ru) Надеюсь, конечно, что в России действительно мало случаев заражения, но, учитывая обстоятельства, в это верится с трудом...

У нас в менталитете просто не принято заботиться вовремя о своем здоровье. Но к требованиям правительства надо относиться с пониманием. Карантин – это вопрос не только собственной безопасности, но и гражданской ответственности.

Потому что если для тебя болезнь проходит легко и вирус серьезно не повлиял на твое здоровье, ты остаешься переносчиком заразы. И от тебя вирус получают люди с менее крепким иммунитетом», – сказала Галявиева.

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