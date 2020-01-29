Гильерме о криках «обезьяна»: «Бывает, что люди не расисты. Это как «судья – пидорас» – эмоции, провокация»

Голкипер и сборной России Гильерме рассказал, сталкивался ли он в России с расизмом.

«В отношении себя не слышал. Помню, после одного из матчей со про это в газетах писали, но я такого в свой адрес не слышал.

Это не такой важный нюанс. Много раз бывает, что люди, которые что-то такое кричат, на самом деле не расисты, они просто кричат. Это как крики «судья – пидорас». Это то же самое.

У меня много темнокожих друзей, я часто с ними гуляю – и никогда не было оскорблений. Думаю, многие, кто кричит с трибуны «обезьяна» и похожее – это просто игра, эмоции.

Они стараются дестабилизировать футболистов. У нас есть черные, у них есть – нет смысла. Они не расисты. Это просто провокация», – сказал Гильерме.

Гильерме в «Красаве»: с расизмом в России не сталкивался, давал взятки гаишникам и не хотел в «Спартак»