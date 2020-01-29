Рейтинги «Матч ТВ» упали вдвое из-за коронавируса

Канал с середины марта теряет зрителей из-за приостановки спортивного сезона в связи с коронавирусом.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании Mediascope.

Средняя доля канала с 12 по 21 марта упала до 2%, тогда как год назад в те же дни этот показатель составлял 3,7%.

Опросы проводились среди зрителей-мужчин в возрасте 14–59 лет в городах России с населением более 100 000 человек.

В последние дни «Матч ТВ» показывает повторы уже прошедших соревнований, обзоры лучших голов, выпускает больше аналитических программ и все чаще ставит в эфир кинофильмы.

Во вторник канал не показал ни одной прямой трансляции, и до конца недели «Матч ТВ» будет транслировать только игры чемпионата Беларуси, единственного футбольного турнира в Европе, который не был прерван из-за пандемии.

По словам представителя «Матч ТВ, подобная ситуация сложилась у всех без исключения спортивных СМИ не только в России, но и в мире.

«Тем не менее нам есть что предложить зрителю. У «Матч ТВ» много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправление ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны», – сказал представитель телеканала.