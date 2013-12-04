Владимир Родионов: «Принято решение завершить сезон Единой лиги ВТБ»

По словам президента «Автодора» Владимира Родионова, Единая лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20 в связи с эпидемией коронавируса.

«Полчаса назад было решено, что сезон Лиги ВТБ завершен. Решение аналогично принятому вчера КХЛ. Думаю, именно оно во многом и повлияло на решение Лиги ВТБ», – сказал Родионов.

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ изначально был приостановлен до 10 апреля. Команды провели от 18 до 20 игр из 24 запланированных, первое место занимали подмосковные «Химки».

В среду о вынужденном завершении сезона объявила КХЛ.

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