«Барселона» предложила игрокам пойти на понижение зарплаты на 70%. Часть футболистов против

Руководство «Барселоны» сделало предложение игрокам о понижении зарплаты из-за пандемии коронавируса, сообщает Diario Sport.

Футболистам предложили пойти на сокращение оклада на 70%. Данное сокращение коснется только самой зарплаты и не будет влиять на другие выплаты.

Такую меру планируется ввести только на время чрезвычайного положения, введенного в Испании, которое будет действовать как минимум до 11 апреля.

Мнение футболистов клуба разделились. Часть из них выступает против идеи и не понимает, почему они должны отвечать за неэффективные действия менеджмента.

Вторая группа игроков считает предложение обоснованным и готова его рассмотреть. Третья группа ждет решения ассоциации испанских футболистов, которая обсуждает с Ла Лигой сроки возобновления сезона.

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