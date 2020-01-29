Кокорин интересен «Лацио», «Вальядолиду» и «Фортуне». Также за него могут побороться «Локо» и «Динамо»

Журналист Сергей Егоров прокомментировал возможный переход форварда Александра Кокорина в один из европейских клубов.

«Геннадий Орлов рассказал, что «Сочи» хочет предложить Кокорину полноценный контракт, а также что в Испании есть клуб, который хотел бы заполучить Александра.

Срок контракта Кокорина с «Зенитом» – до конца июня. После чего он становится свободным агентом. Уже сейчас, за полгода до истечения срока контракта, он может выбирать.

Какой испанский клуб? По моей информации, это «Вальядолид», 15-я команда Ла Лиги. Но претендует на Кокорина не только «Вальядолид».

Я поговорил с людьми на футбольном рынке о вариантах Александра. Есть также предметный интерес «Лацио». Есть интерес «Дженоа», немецкой «Фортуны», а про «Марсель» уже рассказывал Нобель Арустамян.

Также говорят, что на этой неделе состоится совет директоров «Локомотива». Там, возможно, тоже будут обсуждать эту тему. Зимой я писал, что у «Локо» был интерес к Кокорину.

Говорят, что семья Кокорина хотела бы жить в Москве. Я думаю, в этом смысле шансы «Локомотива» неплохие. Уверен, что в гонку может включиться «Динамо», – сказал Егоров.

В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 4 матча в РПЛ, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Его полная статистика – здесь.

Геннадий Орлов: «Испанский клуб хотел бы заполучить Кокорина, уже начали какие-то переговоры»