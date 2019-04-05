Бучневич о досмотре в аэропорту России: «Было два человека в масках. Один спал, другой в телефон играл»

Теги Рейнджерс НХЛ Вадим Шипачев Динамо Павел Бучневич Спорт-Экспресс коронавирус Хоккей

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

Ранее НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за пандемии. На время паузы в сезоне хоккеист вернулся в Россию.

 – Меня один вопрос очень сильно беспокоит. Вы же недавно вернулись из США. Вас не отправили на карантин?

 – Меня в аэропорту даже никто не смотрел. По прилету возле выхода было два человека в масках. Один спал, а другой в телефон играл. Вот и вся проверка.

 – Как вы себя чувствуете?

 – Прекрасно, меня ничего не беспокоит.

 – Как переживаете пандемию? Читаете ли новости, волнуетесь, нервничаете?

 – Думаю, что все гораздо серьезнее, чем думают в России. Вы же видели, как поначалу халатно отнеслись ко всему этому в Европе. И чем все закончилось? Очень страшно то, что происходит в Италии.

 – Ваша жизнь изменилась?

 –  Маму отправил на дачу. Закупили продуктов, чтобы она ни в чем не нуждалась, но лучше пусть она это сложное время проведет вдали от различных контактов. Я не скажу, что мы бункер еды собрали, не думаю, что это похоже на апокалипсис, но меры предосторожности принять надо.

 – Здороваться прекратили?

 – Виделся с Вадимом Шипачевым, так он сразу сказал – никаких рукопожатий. Я стараюсь избегать, а вот моему отцу все равно, – сказал Бучневич.

Бучневич о возвращении в Череповец: «Сидели у Панарина четыре дня. Все круто, но дома лучше»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья