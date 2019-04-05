Бучневич о досмотре в аэропорту России: «Было два человека в масках. Один спал, другой в телефон играл»

Форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

Ранее НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за пандемии. На время паузы в сезоне хоккеист вернулся в Россию.

– Меня один вопрос очень сильно беспокоит. Вы же недавно вернулись из США. Вас не отправили на карантин?

– Меня в аэропорту даже никто не смотрел. По прилету возле выхода было два человека в масках. Один спал, а другой в телефон играл. Вот и вся проверка.

– Как вы себя чувствуете?

– Прекрасно, меня ничего не беспокоит.

– Как переживаете пандемию? Читаете ли новости, волнуетесь, нервничаете?

– Думаю, что все гораздо серьезнее, чем думают в России. Вы же видели, как поначалу халатно отнеслись ко всему этому в Европе. И чем все закончилось? Очень страшно то, что происходит в Италии.

– Ваша жизнь изменилась?

– Маму отправил на дачу. Закупили продуктов, чтобы она ни в чем не нуждалась, но лучше пусть она это сложное время проведет вдали от различных контактов. Я не скажу, что мы бункер еды собрали, не думаю, что это похоже на апокалипсис, но меры предосторожности принять надо.

– Здороваться прекратили?

– Виделся с Вадимом Шипачевым, так он сразу сказал – никаких рукопожатий. Я стараюсь избегать, а вот моему отцу все равно, – сказал Бучневич.

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