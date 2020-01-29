Сезон КХЛ завершен, экс-игрок «Адмирала» отстранен за кокаин, фанат «Зенита» выплатит 687 тысяч рублей, «Барса» готова отпустить 8 человек, «Магнитка» предлагала Мозякину 45 млн и другие новости утра

1. КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса. Позже лига убрала слова «обладатель Кубка Гагарина определен не будет» с иллюстрации к завершению сезона. Возможно, плей-офф сыграют в августе.

2. The Guardian составил рейтинг приостановленного сезона АПЛ: Мане – лучший игрок, Адама Траоре – лучший молодой футболист, «Тоттенхэм» – худшая команда.

3. Экс-защитник «Адмирала» Кирилл Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев за кокаин.

4. «Зенит» включил Аршавина, Кержакова, Халка и Давыдова в четверку легенд клуба, ответив на вызов «Ромы». Кроме того, Аршавин, Халк, Кержаков, Широков, Садырин и Желудков включены в сборную самых результативных игроков в истории клуба.

5. «Магнитка» предлагала Сергею Мозякину зарплату 45 млн рублей в год и бонусы. По нынешнему контракту он получает 180 миллионов рублей в год.

6. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка пояснила ситуацию с фигуристкой Алиной Загитовой и замначальника отделения «Хрустальный» Эдуардом Аксеновым. По словам Навки, Загитова сама не может иметь ИП, поэтому Аксенов представляет ее интересы. «Росконцерт» подтвердил, что Аксенов – уполномоченное лицо Загитовой.

7. «Зенит» взыскал 687 тысяч рублей с фаната, выбегавшего на поле в матче ЛЕ с «Фенербахче».

8. Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк уходит из клуба. Он простился с болельщиками и будет играть в Швейцарии.

10. «Барселона» готова отпустить 8 игроков летом. В их числе Гризманн, Видаль и Ракитич. Предложений о покупке Коутиньо у клуба нет.

11. Пишут, что предметного интереса к Александру Кокорину у клубов Ла Лиги на самом деле нет. Люди, представляющиеся его агентами, пытаются выйти на рынок.

Зато в Испании сообщают, что Лука Модрич посоветовал «Реалу» купить хавбека ЦСКА Николу Влашича.

12. В 7-м туре шахматного турнира претендентов в Екатеринбурге француз Максим Вашье-Лаграв обыграл россиянина Яна Непомнящего, китаец Дин Лижэнь разошелся миром с Кириллом Алексеенко, представитель Нидерландов Аниш Гири сыграл вничью с Александром Грищуком.

13. Фехтовальщики Дмитрий Даниленко и Дарья Мартынюк, у которых подозревают коронавирус, неделю не могли сдать тест и тренировались с другими спортсменами на «Озере Круглом».

14. Чемпион мира WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа вынужден сесть на карантин. Он контактировал с принцем Чарльзом, у которого нашли коронавирусю

15. «Бавария», дортмундская «Боруссия», «РБ Лейпциг» и «Байер» выделят 20 млн евро для помощи другим клубам Германии.

16. Евролига после совещания акционеров рассчитывает на возобновление сезона-2019/20.

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