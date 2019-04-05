Умарк перейдет в «Серветт» и будет получать в 3 раза меньше, чем в КХЛ

Нападающий Линус Умарк будет играть за «Серветт» в чемпионате Швейцарии.
Как сообщает «Бизнес Online», он будет получать чистыми около 450 тысяч швейцарских франков в год (примерно 36 миллионов рублей).
В «Салавате Юлаеве» Умарк зарабатывал 120 млн рублей в год.
Ранее шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского клуба после того, как КХЛ завершила сезон из-за пандемии коронавируса.
33-летний Умарк выступал «Салават» с 2015 года.
Отмена сезона больнее всего ударила по шведу из Уфы. Он вышел на пик, а теперь уезжает