Умарк перейдет в «Серветт» и будет получать в 3 раза меньше, чем в КХЛ

Нападающий будет играть за в чемпионате Швейцарии.

Как сообщает «Бизнес Online», он будет получать чистыми около 450 тысяч швейцарских франков в год (примерно 36 миллионов рублей).

В Умарк зарабатывал 120 млн рублей в год.

Ранее шведский хоккеист объявил об уходе из уфимского клуба после того, как КХЛ завершила сезон из-за пандемии коронавируса.

33-летний Умарк выступал «Салават» с 2015 года.

Отмена сезона больнее всего ударила по шведу из Уфы. Он вышел на пик, а теперь уезжает