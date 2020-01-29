«Барса» готова включить Гризманна в сделку по Неймару из-за проблем с деньгами

испытывает некоторые трудности в организации трансфера нападающего «ПСЖ» .

Как сообщает Diario Sport, каталонцы окончательно отказались от идеи подписать бразильца, воспользовавшись статьей регламента ФИФА номер 17, посчитав, что это может сказаться отрицательно на делах клуба.

Сейчас «Барса» пытается разработать альтернативные варианты решения вопроса по Неймару. В связи с пандемией коронавируса каталонский клуб испытывает финансовые проблемы и предложил игрокам сократить зарплату на 70%. Поэтому мысль о том, чтобы заплатить около 180 млн евро за Неймара в августе, сейчас кажется невозможной.

В «Барсе» считают, что трансфер Неймара, осуществленный таким образом, усилит разногласия между игроками и руководством, а также спровоцирует недовольство в раздевалке.

Не исключается, что руководство «Барсы» может включить в сделку по Неймару нападающего . Ранее стало известно, что «Барса» готова продать француза за 100 млн евро.

В то же время «Барса» не хочет производить неправильное впечатление, осуществляя такую дорогую сделку, когда весь мир страдает от коронавируса. Клуб хочет, чтобы возможный трансфер Неймара не вызвал недовольство болельщиков.

Отмечается, что сам Неймар вне зависимости от результатов этого сезона (и даже если выиграет Лигу чемпионов) уже решил, что его французский этап карьеры подошел к концу.

Он хочет покинуть «ПСЖ», не будет продлевать контракт и постарается форсировать переход в «Барсу» любыми способами.

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