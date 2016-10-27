Верховный суд Онтарио отклонил иск российских велогонщиков против WADA и Макларена

Верховный суд канадской провинции Онтарио не стал рассматривать иск российских велогонщиков Дмитрия Страхова, Кирилла Свешникова и Дмитрия Соколова против Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Ричарда Макларена.

Об этом сообщил юрист спортсменов Валентин Бородин.

Страхов, Свешников и Соколов подали иск в ноябре 2017 года. Причиной послужило отстранение от Олимпиады-2016 на основании доклада Макларена.

«Наши клиенты и мы, как их юридическая команда, крайне разочарованы решением, которое принял Верховный суд провинции Онтарио по данному вопросу. Хотим подчеркнуть, что наши требования не были рассмотрены по существу.

На наш взгляд, профессор Макларен и WADA решили уклониться от рассмотрения требования по существу. Они построили свою позицию на том, что оспаривали сам выбор суда – настаивали на том, что данный спор не подсуден канадскому суду.

У нас была тщательно аргументированная позиция, но, к сожалению, судья, который рассматривал этот первый вопрос, поддержал мнение WADA и Макларена.

Весь этот предварительный этап занял почти 2,5 года.

Сейчас, учитывая крайнюю длительность этого процесса, а также то, что обжалование заняло бы как минимум несколько месяцев, а то и лет, и только потом, при положительном решении, начнется рассмотрение дела по существу, мы с клиентами пришли к выводу, что нет смысла его продолжать», – сказал Бородин.

«Мы хотели в открытом судебном заседании полностью доказать правоту наши клиентов. У нас была обширная тщательно проработанная юридическая позиция, которой занималась одна из ведущих канадских фирм.

Мы подавали иск не для того, чтобы его просто подать. Хотели, чтобы канадский суд взял на себя смелость и проанализировал данный вопрос, расставив все точки над «i».

Но канадский суд не сделал этого и решил, что не готов рассматривать спор о защите чести и достоинства, основанный на спортивном вопросе. Мы хотели восстановить справедливость и были уверены, что не злоупотребляем правом – доклад Макларена был озвучен в Онтарио, поэтому и была выбрана эта юрисдикция», – добавил юрист.

Первый иск России против Макларена. Наконец-то