Георгий Черданцев: «Соцсети и YouTube гораздо страшнее коронавируса»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал о жизни во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

- Что вы делаете на карантине? Какой у вас распорядок дня?

– Семья находится на даче в режиме добровольной самоизоляции. Мы общаемся с другими людьми только по телефону, как и сын со своими сверстниками. В гости не ездим, гостей не принимаем.

- Чего вам больше всего не хватает на карантине, по чему скучаете?

– Бассейн, спортзал. Не могу сказать, что помешан на фитнесе, но, поскольку бассейн в Москве рядом с домом, хожу в него довольно регулярно, так что этого не хватает.

А самое главное, конечно, это отсутствие свободы: я привык жить в таком режиме, что если мне завтра нужно сесть в самолет и куда-то полететь – по делам или просто так, – я сажусь и лечу, а вот такое вынужденное ограничение свободы, конечно, удручает.

С ужасом вспоминаю те времена, когда поездки за границу были недоступны и казались чем-то совсем неосуществимым. Так что с нетерпением жду, когда спортивный мир вернется к нормальной жизни, и я вместе с ним.

- Как пандемия повлияет на индустрию спорта? Что, на ваш взгляд, должно измениться в будущем?

– Не думаю, что глобально что-то изменится. Хотя человечеству выпал хороший шанс задуматься и одуматься: экология в первую очередь требует, чтобы люди пересмотрели свое отношение к процессу потребления всего, в том числе в сфере развлечений, к которой относится спорт.

Но большинством людей движет желание заработать, поэтому, думаю, через два-три месяца после окончания пандемии про нее забудут, как и о дельфинах в Венеции, хотя этот город, по-хорошему, нужно было бы закрыть и делать доступ в него по квотам, как к фреске да Винчи «Тайная вечеря».

Но кто же откажется от желания зарабатывать на туристах больше и больше? То же самое в большом спорте.

- Как в этой ситуации не поддаваться панике?

– Как советовал профессор Преображенский: не читать газет. Ни советских, ни антисоветских, никаких.

А еще оградить себя от того, что гораздо страшнее коронавируса: социальных сетей, YouTube и всей той ахинеи, которую туда без конца сливают все кому не лень, – сказал Черданцев.