Черчесов о том, что Дзюбе будет почти 33 года во время Евро: «Возраст Христа – то, что надо!»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с переносом чемпионата европы на год, а также поделился мнением о форварде Артеме Дзюбе.

– С точки зрения состава сборной России, перенос Евро-2020 на год вперед нам скорее выгоден или нет? В чем плюсы, в чем минусы?

– Ни плюсов, ни минусов пока оценить не могу, потому что они — сугубо теоретические. Все зависит от того, кто как будет себя проявлять в течение этого года.

Хотелось бы, чтобы опытные игроки сохраняли форму, а молодежь прибавляла. Сейчас давать какие-то глобальные оценки будет лукавством.

Определить состав нам поможет новый розыгрыш Лиги наций, то есть все игры будут носить официальный характер. Возможно, уже начнется и отбор к чемпионату мира – хотя сейчас до конца понять это нельзя.

Не раз говорил: раз сам доиграл до 40 лет, почему должен смотреть игрокам в паспорта? Мы не клубная команда, где нужно давать футболисту контракт на три-пять лет, а потом за него отвечать.

Здесь твой «контракт» – готовность здесь и сейчас. Понятно – есть костяк, на который мы рассчитываем в определенной перспективе, но пространства для маневра в любом случае больше.

– Артему Дзюбе, капитану и лидеру сборной, следующим летом (в 2021 году – прим. Sports.ru) будет уже 33.

– Возраст Христа – то, что надо! Как раз созреет для больших игр и достижений (улыбается)!

– На нем в команде строится очень многое. Нет ли в связи с возрастным фактором какого-то беспокойства? На форвардах он нередко сказывается сильнее всего.

– Абсолютно никакого. Беспокоиться о том, что от тебя не зависит, смысла нет. Как и давать игрокам импульсы, что есть какая-то опасность и угроза.

Суть проста: ко дню Х футболисты должны быть готовы. Сколько бы каждому из них ни было лет, – сказал Черчесов.