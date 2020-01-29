Гинер купил долю в женском ЦСКА – 25%

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал владельцем доли в женском футбольном клубе ЦСКА.

Функционер приобрел долю в 25%, как следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) клуба.

Совладельцем женского ЦСКА также стал президент ФНЛ Игорь Ефремов (5%).

С октября 2018 года клуб принадлежал ООО «Рота-Девелопмент». Напомним, женская команда ЦСКА является действующим чемпионом России.

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