КХЛ запускает виртуальный плей-офф Кубка Гагарина. Победителя определят болельщики

в официальном твиттере сообщила о запуске виртуального плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики.

Каждый день в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя «матча».

Команда, набравшая в «матче» наибольшее число голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф каждая серия проходит до четырех побед.

Каждый «матч» будет длиться 12 часов (с 8:00 до 20:00 по московскому времени):

– в четные дни «Барыс» против и СКА против «Йокерита»;

– в нечетные дни «Ак Барс» против «Салавата Юлаева» и против московского «Динамо».

Виртуальные полуфиналы конференций начнутся завтра, 27 марта.

Напомним, вчера, 26 марта КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса.

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КХЛ запускает виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики. #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/mQbXfjWooi — КХЛ (@khl) March 26, 2020

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