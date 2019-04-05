КХЛ запускает виртуальный плей-офф Кубка Гагарина. Победителя определят болельщики

КХЛ в официальном твиттере сообщила о запуске виртуального плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики.
Каждый день в соцсетях лиги будут проводиться виртуальные «матчи плей-офф» в виде голосования, в которых болельщики смогут выбрать победителя «матча».
Команда, набравшая в «матче» наибольшее число голосов, выигрывает. Как и в настоящем плей-офф каждая серия проходит до четырех побед.
Каждый «матч» будет длиться 12 часов (с 8:00 до 20:00 по московскому времени):
– в четные дни «Барыс» против «Сибири» и СКА против «Йокерита»;
– в нечетные дни «Ак Барс» против «Салавата Юлаева» и ЦСКА против московского «Динамо».
Виртуальные полуфиналы конференций начнутся завтра, 27 марта.
Напомним, вчера, 26 марта КХЛ досрочно завершила сезон из-за коронавируса.
Сезон 2019/2020 официально завершен, но кто мог бы стать его победителем?— КХЛ (@khl) March 26, 2020
КХЛ запускает виртуальный плей-офф, в котором исход матчей будут определять болельщики. #КубокГагаринаОнлайн pic.twitter.com/mQbXfjWooi
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