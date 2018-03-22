Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен из-за коронавируса

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) объявила о приостановке шахматного турнира претендентов, который проходил в Екатеринбурге с 17 марта, из-за ситуации с коронавирусом.

После 7 туров лидировали россиянин и француз Максим Вашье-Лаграв. Победитель турнира претендентов в конце 2020 года должен сыграть с норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за шахматную корону.

«Сегодня правительство Российской Федерации объявило, что с 27 марта 2020 года Россия прекращает авиасообщение с другими странами без указания каких-либо временных рамок.

не может продолжать турнир без гарантий безопасного и своевременного возвращения игроков домой. В этой ситуации президент ФИДЕ принял решение прекратить турнир. Он будет продолжен позже, точные даты будут объявлены как можно скорее, насколько позволит глобальная ситуация, связанная с пандемией COVID-19.

Как было предусмотрено правилами, согласованными с игроками до начала мероприятия, результаты сыгранных 7 туров остаются в силе, и турнир будет возобновлен в том же составе, начиная с игр 8-го тура», – говорится в сообщении на официальном сайте ФИДЕ.