Игроки «Барсы» отказались от понижения зарплаты. Клуб в любом случае намерен пойти на эту меру

Теги Барселона Ла Лига Жозеп Бартомеу деньги коронавирус Футбол

Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством клуба урезания зарплаты, сообщает As.

«Блауграна» предложила игрокам пойти на сокращение оклада на 70% из-за коронавируса, но футболисты не согласились на это. Ассоциация футболистов Испании рекомендовала лидерам «Барселоны» отстаивать свою позицию.

Тем не менее президент клуба Жозеп Бартомеу в любом случае намерен пойти на эту меру, так как считает это необходимым для компенсации негативного влияния пандемии.

В клубе уверены, что данное действие законно, так как подобные меры легальны во время чрезвычайного положения, которое действует в Испании в данный момент.

 

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