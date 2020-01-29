«Барселона» интересуется Ндомбеле

проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле, сообщает Mundo Deportivo.

«Блауграна» ищет разностороннего хавбека, который мог бы сыграть на разных позициях в центре поля и компенсировать возможный уход Артуро Видаля или .

Поэтому «Барса» вновь обратила внимание на 23-летнего француза, за которым клуб следил еще во время выступлений за «Лион».

Также каталонцы рассматривают вариант с трансфером хавбека «Наполи» Фабиана Руиса.

Год назад «Тоттенхэм» заплатил за Ндомбеле «Лиону» 60 млн евро, еще 10 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Статистику игрока можно найти здесь.

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