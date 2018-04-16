Гатиятулин может вернуться в «Трактор». С ним команда выходила в финал Востока

может стать главным тренером .

Последние два сезона 44-летний специалист работал в тренерском штабе СКА, а также в сборной России.

В сезоне-2017/18 при Гатиятулине «Трактор» вышел в финал Восточной конференции, где проиграл «Ак Барсу», который в итоге выиграл Кубок Гагарина.

«Вероятность возвращения Анвара Гатиятулина в «Трактор» после двух сезонов в велика.

Обе стороны считают данный вариант приоритетным для себя, но предметное общение еще только предстоит провести.

Как о свершившемся факте говорить о возвращении специалиста домой рано, но этого стоит ожидать», – сообщил источник «Р-Спорт».