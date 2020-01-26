Перенос Олимпиады, Кокорин – лучший в марте, Мозякин уходит из «Магнитки», Пеп и Месси жертвуют миллионы и другие новости утра

1. ❌Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год из-за коронавируса. Название турнира при этом останется прежним – Токио-2020.

2. Нападающий «Сочи» Александр Кокорин – лучший игрок РПЛ в марте. Он набрал 4 (3+1) очка в 4 матчах.

Федотов – лучший тренер месяца по версии экспертов. Болельщики выбрали Семина.

3. Диего Симеоне – самый высокооплачиваемый тренер мира с доходом 40,5 млн евро, Конте – 2-й, Гвардиола – 3-й.

4. Трансферы. Форвардом Александром Кокориным интересуется испанский клуб, рассказал журналист Геннадий Орлов.

«Бавария» хочет купить тер Стегена на замену Нойеру. Холанд – приоритетная трансферная цель «Реала» летом. «МЮ» хочет выкупить Игало у «Шанхай Шеньхуа» и готов заплатить до 15 млн фунтов.

5. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожертвовал 1 млн евро на борьбу с коронавирусом в Барселоне. Лео Месси также выделил миллион евро каталонской больнице.

6. Нападающий Сергей Мозякин уходит из «Магнитки»: игрок не принял контрактное предложение клуба. Кстати, «Металлург» поднимет свитер Мозякина под своды арены.

7. Пишут, что Следственный комитет проводит проверку по статье «мошенничество» в отношении замначальника «Хрустального» Аксенова. Он получил из бюджета 8 млн за шоу Навки. Сам Аксенов эту информацию комментировать отказался.

8. ФИФА может продлить летнее трансферное окно до января из-за коронавируса.

9. По той же причине чемпионат Австралии приостановлен. «Матч ТВ» купил права на его показ 21 марта.

10. Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль – главный претендент на «Харт Трофи» по версии The Athletic, Панарин – 3-й.

11. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что поединок Хабиб – Фергюсон пройдет без зрителей, хотя место пока не называет.

12. Экс-игрок «Зенита» Максим Астафьев заразился коронавирусом. Также заболел Джейсон Коллинз, первый игрок НБА, сделавший каминг-аут.

А вот владелец «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис, от которого, возможно, заразился Микель Артета, вылечился от коронавируса.

13. Бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавил «Газпром-Медиа».

14. «Евроспорт» приостановил сотрудничество с экс-66-й ракеткой мира Екатериной Бычковой из-за слов о блогере-колясочнике.

Цитаты дня.

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