«Тинькофф РПЛ», «Арсенал» предлагает Кокорину 2,5 млн рублей в месяц, школа в Калтане не получила 225 тысяч евро за Головина и другие новости утра

1. 💣от Betting Insider: нас ждет «Тинькофф Российская Премьер-лига». Впервые за 1,5 года у РПЛ появится титульный спонсор. Уже говорят про 300 млн рублей.

2. Школа в Калтане не получила солидарные выплаты за трансфер Александра Головина в «Монако» из ЦСКА за 30 млн евро. Речь про 225 тысяч евро.

3. Трансферы. Тульский «Арсенал» предлагает Кокорину зарплату 2-2,5 млн рублей в месяц. ЦСКА дает около 4 млн евро за защитника «Крузейро» Кака. В шорт-лист «Локо» входит сербский форвард Прийович. «Уфа» подписала 19-летнего хавбека сборной Узбекистана Урунова.

«МЮ» готов продать Санчеса летом, а Погба намерен уйти сам. «Ювентус» может уволить Сарри. У «Реала», «Барсы» и «МЮ» худший трансферный баланс за 2 последних окна, у «Челси» – лучший.

4. Усманов передал МОК рукопись Олимпийского манифеста Пьера де Кубертена. В декабре ее продали на аукционе за 8,8 млн долларов.

5. Москва, Краснодар и Петербург – лидеры по числу воспитанников в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Москва – первый регион по «футбольности», Краснодарский край – 2-й, Петербург – 4-й. Более половины из 11 000 тренеров в России работают без лицензий.

6. Околофутбол. Гигантскую статую Роналду в образе бионического человека показали на карнавале в Виареджо. Неймар постригся налысо, а модель, обвинявшая бразильца в изнасиловании, готовит иск об организации игроком сети VIP-проституции. 12-летнего болельщика «Селтика» обвиняют в расизме в адрес форварда «Рейнджерс».

7. «Рубин» может сыграть на «Казань Арене» со «Спартаком» и «Ростовом» в мае, а пока Слуцкий с игроками посоревновались в картинге.

8. Глазырина, Кайшева и Халили могут войти в состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце, который покажет Первый канал. А между тем глава СБР думает не о ЧМ, а о «летнем подготовительном периоде» и считает, что «французы надеются на Беатрикса», который закончил карьеру два года назад. Что вообще с российским биатлоном?

9. На летнем Кубке «Матч Премьер» могут сыграть «Спартак», ЦСКА, «Партизан» и загребское «Динамо».

10. Хабиб вылетел в США на подготовку к бою с Фергюсоном. Брат Нурмагомедова нокаутировал соперника на GFC 24 в Саратове. Бой Усика против Чисоры перенесли из-за травмы украинского боксера.

11. Капитан российской молодежки Денисенко подпишет контракт с «Флоридой» после сезона КХЛ. Скабелка останется главным тренером сборной Казахстана после невыхода на Олимпиаду.

12. Оже-Альяссим пожертвует на образование детей в Того по 5 долларов за каждое очко, которое выиграет в этом сезоне. В Австралии выйдет мюзикл «Победить Роджера Федерера».

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