Тинькофф РПЛ – новое название чемпионата России. Впервые за 1,5 года у лиги появится титульный спонсор (Betting Insider)

У российской Премьер-лиги появится новый титульный спонсор. Им станет «Тинькофф Банк», сообщает Betting Insider со ссылкой на источник, близкий к ходу переговоров.

Соглашение предусматривает переименование чемпионата России. Турнир будет официально называться «Тинькофф Российская Премьер-лига».

Перед началом сезона-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига намерена отойти от титульного спонсорства и найти нового генерального партнера.

По его словам, на то время велись переговоры с несколькими крупными компаниями, а подписание соглашения планировалось уже в 2020 году, когда были бы сформированы новые рекламные бюджеты. Однако Прядкин не исключил подписание и нового титульного партнера.

«Мы подразумевали, что если появится суперспонсор, то мы подпишем контракт. Переговоры с рядом достаточно серьезных компаний были, мы этого не скрываем», – сказал тогда Прядкин.

Напомним, что у чемпионата России за историю существования было два титульных партнера: «Росгосстрах» и «СОГАЗ».

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