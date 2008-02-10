Президент СБР Владимир Драчев: «Даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я думаю о летнем подготовительном периоде»

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что, несмотря на скорый старт чемпионата мира в Антхольце, уже думает о летней подготовке сборной.

«Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю сейчас на следующий летний подготовительный период и провожу анализ с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, нам надо много в чем догнать лидеров.

Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина.

Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам. Это ведь касается и женского биатлона, там лидируют те же норвежки и те же француженки», – сказал Драчев.

Чемпионат мира по биатлону пройдет в Италии с 13 по 23 февраля.

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